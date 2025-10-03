Россия
Несколько вернувшихся из украинского плена россиян поселили в ПВР

Губернатор Хинштейн: Несколько вернувшихся из плена курян поселили в ПВР
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Несколько вернувшихся из украинского плена жителей Курской области поселили в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что граждан обеспечат едой, вещами первой необходимости, одеждой и помогут с оформлением всех положенных выплат. По данным Хинштейна, утром 3 октября автобус с возвращенными жителями приехал в Курскую область. Всех осмотрели врачи, одному из мужчин понадобится госпитализация. Курские медики окажут всю необходимую помощь.

Глава региона рассказал, что одна из женщин во время оккупации потеряла родственников. По словам Хинштейна, на ее глазах не стало родителей и тети.

Курский губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в возвращении россиян домой.

2 октября стало известно, что Россия и Украина передали друг другу 185 военнопленных.

