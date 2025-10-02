Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

Минобороны: Россия и Украина передали друг другу 185 военнопленных

Россия вернула 185 военнослужащих из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новом обмене пленными с Украиной журналистам сообщили в российском Минобороны.

В свою очередь, российская сторона передала Украине 185 военнослужащих. Обмен произошел в соответствии с договоренностями, которые Москва и Киев достигли в июле в Стамбуле, уточнили в ведомстве.

Вернувшиеся с подконтрольных Украине территорий российские военные, по данным министерства, находятся на территории Белоруссии. Там военнослужащим оказывают помощь медики и психологи — вскоре их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

В сентябре Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Как сообщил военкор Александр Коц, Россия передала Украине 1000 тел, а взамен были возвращены тела 24 российских солдат. Таким образом, Москва и Киев обменялись телами в соотношении свыше 1 к 40.