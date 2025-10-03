Объем торговли России и страны БРИКС оценили

Сантосо: В 2024 году товарооборот РФ и Индонезии достиг $4 миллиардов

В 2024 году товарооборот России и Индонезии достиг четырех миллиардов долларов. Так этот показатель оценил министр торговли страны-члена БРИКС Буди Сантосо, его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, основу индонезийского экспорта составили пальмовое и кокосовое масло, кофе, продукты какао, натуральный каучук. В свою очередь Россия поставляла энергоресурсы, удобрения, сельхозсырье, а также продукцию тяжелой промышленности.

Как отмечала ранее эксперт Ольга Горхиян, вхождение Индонезии в БРИКС откроет новые возможности для экспортеров РФ.

«Индонезия — огромный рынок с растущим потребительским спросом. Это открывает новые возможности для российских экспортеров, особенно в таких секторах, как энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и химическая промышленность», — пояснила она.

В январе-мае 2025 года поставки кофе из Индонезии в Россию выросли почти в десять раз. За пять месяцев компании из Индонезии поставили в Россию кофе на 33,4 миллиона долларов. Годом ранее отгрузки не превышали в денежном выражении 3,4 миллиона долларов. Предыдущий рекорд установили в 2017 году — тогда азиатская страна поставила кофе на 27 миллионов.