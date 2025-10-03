Ценности
19:57, 3 октября 2025

Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ferda Demir / Getty Images

Образ американского рэпера и актера Джейдена Смита на показе бренда Christian Louboutin на Неделе моды описали в сети фразой «как мой пятилетний внук». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

27-летний сын актера Уилла Смита появился на шоу в монохромном красном наряде. Его костюм состоял из облегающего топа, широких брюк с заниженной талией, ботинок и наплечников в стиле защитной экипировки игроков в американский футбол.

Также артист надел бейсболку, повернув ее козырьком вбок, и перчатки без пальцев, дополнил образ цепями на шее и талии, нанес на лицо красную краску.

Читатели издания высказались о внешности Смита в комментариях. «Это что, клоунское шоу?», «Хеллоуин наступил рано», «Выглядит просто нелепо», «Больше похоже на какой-то ритуал унижения», «Ему почти 30, а он все еще ведет себя и одевается как мой пятилетний внук», — отметили юзеры.

В марте наряд Джейдена Смита с декольте до пупка оценили в сети фразой «это уморительно».

