Обстановку в закрытом российском аэропорту сняли на видео

Появилось видео из закрытого аэропорта Сочи

Появилось видео из аэропорта курортного города Сочи, закрытого на прием и отправку рейсов после атаки дронов ВСУ. Кадры снял корреспондент «Ленты.ру».

На ролике видно, как некоторые пассажиры расположились на полу в ожидании вылета. При этом обстановка в воздушной гавани остается спокойной.

Вечером 2 октября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Сочи и Геленджика на время приостановили полеты. По словам пресс-секретаря ведомства, ограничения ввели для обеспечения безопасности авиарейсов.