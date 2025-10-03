Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:18, 3 октября 2025Из жизни

Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

Финалистка конкурса «Мисс Россия» рассказала о мечте купить микроавтобус
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Telegram-канал Abdrakhmanovaal

18-летняя Альберта Абдрахманова из Татарстана планирует купить микроавтобус в случае победы на конкурсе «Мисс Россия». Об этом она рассказала ТАСС.

Девушка попала на конкурс красоты через открытый кастинг и сумела пробиться в финал, став одной из 50 признанных самыми красивыми россиянок. Она окончила медицинский лицей, занимается народными танцами, любит путешествия и прогулки на природе. Несмотря на юный возраст девушка уже работает преподавателем в модельной школе.

В случае победы финалистка хочет исполнить мечту младшего брата, который играет в хоккей, и купить микроавтобус.

Перед своим отъездом мой младший братишка поставил мне цель и задачу. Он занимается хоккеем и на каждый турнир мы ездим всей семьей, стараемся посещать все его игры. И он сказал, чтобы с конкурса я приехала с микроавтобусом. Задача не самая простая, но постараемся ее воплотить всеми способами. Часть суммы потратила бы на обучение и часть — на микроавтобус, чтобы всей семьей ездить на его игры

Альберта Абдрахманова
Материалы по теме:
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»: что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»:что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
19 декабря 2024
Дочь бандита, близнецы и чемпионка мира: кто станет самой красивой девушкой России?
Дочь бандита, близнецы и чемпионка мира:кто станет самой красивой девушкой России?
2 октября 2025

Ранее сообщалось, что во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023». Три птицы кружили над королевой красоты, пытались клюнуть и схватить ее сумку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Установлен виновный в ракетно-бомбовом ударе по Мелитополю

    В России отреагировали на увольнение министра культуры Литвы после вопроса «чей Крым»

    Найден ключ к повышению болевого порога

    Кончаловский рассказал о последнем съемочном дне Добровольской

    Бывшая солистка «Фабрики» рассказала о борьбе со стрессом при помощи мычания в ванне

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости