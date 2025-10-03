Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

Финалистка конкурса «Мисс Россия» рассказала о мечте купить микроавтобус

18-летняя Альберта Абдрахманова из Татарстана планирует купить микроавтобус в случае победы на конкурсе «Мисс Россия». Об этом она рассказала ТАСС.

Девушка попала на конкурс красоты через открытый кастинг и сумела пробиться в финал, став одной из 50 признанных самыми красивыми россиянок. Она окончила медицинский лицей, занимается народными танцами, любит путешествия и прогулки на природе. Несмотря на юный возраст девушка уже работает преподавателем в модельной школе.

В случае победы финалистка хочет исполнить мечту младшего брата, который играет в хоккей, и купить микроавтобус.

Перед своим отъездом мой младший братишка поставил мне цель и задачу. Он занимается хоккеем и на каждый турнир мы ездим всей семьей, стараемся посещать все его игры. И он сказал, чтобы с конкурса я приехала с микроавтобусом. Задача не самая простая, но постараемся ее воплотить всеми способами. Часть суммы потратила бы на обучение и часть — на микроавтобус, чтобы всей семьей ездить на его игры Альберта Абдрахманова

