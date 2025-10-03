Передавший 140 миллионов рублей замначальника тыла Росгвардии получил срок

СК: Сафаров получил 7 лет за передачу взятки экс-замначальника тыла Росгвардии

Суд вынес приговор гендиректору компании «Флакфуд трейд» Махиру Сафарову за посредничество в передаче взятки в 140 миллионов рублей бывшему замруководителя департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал-майору Мирзе Мирзаеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сафаров получил семь лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что с 2023 по 2024 год Сафаров передал Мирзаеву взятки за общее покровительство при выполнении контракта на поставку быстровозводимых зданий, условия которого так и не были выполнены. Суд над генералом Росгвардии продолжается.

Мирзаева арестовали в ноябре 2024 года.