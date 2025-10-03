Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 3 октября 2025Экономика

Пессимизм российской экономики достиг максимума за три года

Индекс Russia PMI Compоsite в сентябре упал до минимальных за 3 года 46,6 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom

По итогам сентября индекс Russia PMI Compоsite, который характеризует совокупный результат в промышленности и услугах, упал с августовских 49,1 пункта до 46,6 пункта, что стало минимумом с октября 2022 года, то есть почти за три года. Об этом говорится в пресс-релизе S&P Global.

Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже этой отметки — наоборот.

Такой результат связан с тем, что ускорение падения производства в обработке совпало с возобновлением снижения в секторе услуг. Также резкое сокращение новых заказов у производителей и поставщиков услуг привело к самому быстрому с мая 2022 года падению новых продаж в частном секторе.

Одновременно с этим общая численность рабочей силы росла самыми быстрыми темпами с августа 2024 года, а число незавершенных заказов сокращалось третий месяц подряд на фоне снижения их объема.

Отдельным фактором, усилившим пессимизм, стал более быстрый рост производственных затрат и накладных расходов как в обработке, так и в услугах.

Ранее сообщалось, что в сентябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48,2 пункта. В августе он составлял 48,7 пункта, в то время как в июле опускался до минимальных с апреля 2022 года 47 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости