Пессимизм российской экономики достиг максимума за три года

Индекс Russia PMI Compоsite в сентябре упал до минимальных за 3 года 46,6 пункта

По итогам сентября индекс Russia PMI Compоsite, который характеризует совокупный результат в промышленности и услугах, упал с августовских 49,1 пункта до 46,6 пункта, что стало минимумом с октября 2022 года, то есть почти за три года. Об этом говорится в пресс-релизе S&P Global.

Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже этой отметки — наоборот.

Такой результат связан с тем, что ускорение падения производства в обработке совпало с возобновлением снижения в секторе услуг. Также резкое сокращение новых заказов у производителей и поставщиков услуг привело к самому быстрому с мая 2022 года падению новых продаж в частном секторе.

Одновременно с этим общая численность рабочей силы росла самыми быстрыми темпами с августа 2024 года, а число незавершенных заказов сокращалось третий месяц подряд на фоне снижения их объема.

Отдельным фактором, усилившим пессимизм, стал более быстрый рост производственных затрат и накладных расходов как в обработке, так и в услугах.

Ранее сообщалось, что в сентябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48,2 пункта. В августе он составлял 48,7 пункта, в то время как в июле опускался до минимальных с апреля 2022 года 47 пунктов.