Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 1 октября 2025Экономика

Пессимизм российской промышленности начал расти

S&P: Уверенность российской промышленности в росте вернулась к снижению
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В сентябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

В августе он составлял 48,7 пункта, в то время как в июле опускался до минимальных с апреля 2022 года 47 пунктов. Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже этой отметки — наоборот.

Как отмечается в отчете, данные за прошлый месяц показывают более быстрое сокращение новых заказов у производителей, что связано со слабым спросом. Последний, в свою очередь, говорит о финансовых трудностях и неуверенности клиентов.

Отдельно респонденты отмечали рост стоимости издержек, спровоцированный затруднениями в цепочках поставок. Снижение объемов производства привело и к сокращению занятости.

Компании перекладывали более высокие издержки на клиентов через повышение отпускных цен, а темпы роста запасов готовой продукции стали самыми быстрыми с апреля 2023 года. Вместе с тем производители продемонстрировали более высокую уверенность в перспективах производства на ближайшие 12 месяцев.

Одной из причин для нарастающего пессимизма промышленников стало снижение в сентябре ключевой ставки Центробанка до 17 процентов, в то время как эксперты ожидали 16 процентов. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, деловая, инвестиционная и производственная активность отечественного бизнеса вырастет только при ставке в 10-12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сообщили Украине плохие новости по ракетам Tomahawk

    Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу ВСУ

    Полиция раскрыла причину взрывов в Мюнхене

    В Европарламенте захотели запретить носить мусульманские головные уборы

    Россиянка выпала из окна 26-го этажа и не выжила

    Глава ФИДЕ рассказал о сложностях с проходом на матч «Кайрата» с «Реалом»

    Мошенники стали обманывать россиян под видом военкоматов

    На Западе заявили о невозможности использования американских «Томагавков» против России

    ЦБ запустил голосование по дизайну новой банкноты

    Aurus Киркорова успел девять раз нарушить ПДД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости