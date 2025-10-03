Бывший СССР
По Украине нанесли массированный удар

RusVesna: По Украине запустили более 300 дронов и ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Ночью 3 октября по Украине был нанесен массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Утверждается, по военным объектам было выпущено около 300 дальнобойных ударных дронов, 17 крылатых и 7 баллистических ракет.

В течение ночи взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. На момент написания новости налет продолжается.

Вечером 2 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию во время выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. С 18:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря 11 украинских беспилотников самолетного типа.

