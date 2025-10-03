Силовые структуры
20:17, 3 октября 2025Силовые структуры

Полицейский автомобиль сбил пешеходов в центре российского города

В Петербурге возбудили дело из-за наезда полицейского автомобиля на пешеходов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 78.ru

В Петербурге возбудили дело из-за наезда полицейского автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По данным агентства, один из сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) во время несения службы возле дома 65 по Шпалерной улице почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, в результате произошел выезд на тротуар с пешеходами. Одного из пострадавших пешеходов доставили в больницу, второй получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что отправившего под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой задержали.

