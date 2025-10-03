Польша вспомнила территориальные споры с Чехией

Fakt: Польша вернется к территориальному спору с Чехией

Власти Польши вернутся к территориальному спору с Чехией. Об этом пишет польская газета Fakt.

«Речь идет о 368 гектарах приграничных земель, которые, согласно соглашениям 1950-х годов, оставались за чешской стороной», — поясняет издание.

Отмечается, что польское правительство возобновит переговоры по поводу принадлежности этих территориий после результатов парламентских выборов в Чехии 3 и 4 октября.

Ранее газета The Guardian написала, что в Евросоюзе (ЕС) боятся возможной победы на выборах в Чехии партии бывшего чешского премьер-министра Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO), так как его возвращение к власти еще больше ухудшит положение Украины.