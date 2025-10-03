Поставки одного вида российского газа в Европу снизились

Bruegel: Экспорт СПГ из России в страны ЕС в 2025 году снизился на 7 процентов

В январе-сентябре 2025 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) резко снизился. Об этом со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel сообщает газета «Ведомости».

В годовом выражении поставки одного вида газа снизились до 15 миллиардов кубометров (минус семь процентов). За сентябрь он сократились до 1,1 миллиарда (минус 30 процентов). Доля российского топлива снизилась с 18 до 14 процентов

При этом ЕС нарастил закупку СПГ из-за необходимости закачки больших, чем в прошлом году, объемов топлива в подземные хранилища газа (ПХГ). Общий импорт в объединении вырос до 107,9 миллиарда кубометров (плюс 27 процентов), за сентябрь он составил 11,6 миллиарда (прирост составил почти полтора раза).

Годом ранее поставки российского СПГ в ЕС оценивались в 21,3 миллиарда кубометров (плюс 20 процентов год к году). На тот момент экспорт из России занял 19 процентов европейского импорта СПГ.

В то же время общие поставки российского газа в ЕС, включая поставки по трубопроводам, за указанный период упали на 34 процента, до 26,5 миллиарда кубометров. Одной из причин называют прекращение с 1 января транзита газа через территорию Украины.

Причиной сокращения поставок СПГ называют блокирующие санкции США против российских среднетоннажных СПГ-заводов – «Криогаз-Высоцка» и СПГ-комплекса «Газпрома» на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (КСПГ «Портовая»). Другой причиной является снижение отгрузок с завода «Новатэка» «Ямал СПГ» — часть из них перенаправили на азиатские рынки, объяснил эксперт Финансового университет при правительстве РФ Игорь Юшков.

По информации Евростата, в 2025 году СПГ у России покупали восемь стран ЕС. Среди них оказались Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония. Больше всех этого энергоносителя у РФ приобрела Франция — на 2,1 миллиарда евро.

Европейский союз пообещал усилить давление на Россию, включив в предстоящий 19-й пакет санкций мер против российского сжиженного природного газа (СПГ). Как заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, запрет на импорт этого энергоносителя в ЕС станет главным элементом очередного пакета ограничений.