Экономика
17:28, 19 сентября 2025Экономика

Названы покупавшие российский СПГ страны

Евростат: В 2025 году российский СПГ покупали восемь стран Евросоюза
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году российский сжиженный природный газ (СПГ) приобретали восемь стран Евросоюза. Покупателей топлива из РФ назвали в Евростате, сообщает РИА Новости.

С начала года СПГ из России импортировали Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония. Общий объем закупок составил 5,1 миллиарда евро, за год он вырос более чем на четверть.

Больше всего российским СПГ закупилась Франция — на 2,1 миллиарда евро. На втором месте расположилась Бельгия с показателем в 1,3 миллиарда. В тройку лидеров вошла также Испания с расходами на российский СПГ в 950 миллионов евро.

Как сообщил Bloomberg, в Евросоюзе собираются ускорить отказ от российского сжиженного природного газа, намереваясь осуществить его на год раньше запланированного срока. Еврокомиссия рассматривает возможность включения соответствующих положений в 19-й пакет антироссийских санкций.

Ранее отказ Брюсселя от российского газа был запланирован на 2028 год. Фон дер Ляйен призвала отказаться от энергоносителей из России навсегда, называя их «грязными» в связи с тем, что нефть и газ из страны якобы оказывают негативное влияние на европейскую экологию.

