Появились кадры ликвидации терминала «Starlink» ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили терминал «Starlink» ВСУ

Операторы российских FPV-дронов уничтожили антенны связи и терминал «Starlink» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«Точные удары вывели из строя коммуникационное оборудование, нарушив управление и разведку противника», — сказано в публикации.

Отмечается, что система использовалась для координации подразделений и передачи данных.

Ранее командующий силами беспилотной авиации ВСУ Роберт Бровди сообщил, что по всей линии фронта перестала работать система спутникового интернета Starlink. Причиной этому стал глобальный сбой на стороне компании-оператора SpaceX.