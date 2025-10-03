Появились кадры ликвидации терминала «Starlink» ВСУ

Операторы российских FPV-дронов уничтожили антенны связи и терминал «Starlink» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
«Точные удары вывели из строя коммуникационное оборудование, нарушив управление и разведку противника», — сказано в публикации.
Отмечается, что система использовалась для координации подразделений и передачи данных.
Ранее командующий силами беспилотной авиации ВСУ Роберт Бровди сообщил, что по всей линии фронта перестала работать система спутникового интернета Starlink. Причиной этому стал глобальный сбой на стороне компании-оператора SpaceX.