В ВСУ сообщили о переставшем работать Starlink

Командующий силами БПЛА ВСУ Бровди: Starlink перестал работать по всему фронту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Командующий силами беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, также известный под псевдонимом Мадьяр, сообщил, что по всей линии фронта перестала работать система спутникового интернета Starlink. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Позднее он уточнил, что связь постепенно начала восстанавливаться. Причиной этого он назвал глобальный сбой на стороне компании-оператора SpaceX.

25 июля также уже происходил масштабный сбой Starlink. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру, в том числе по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации на Украине. Тогда в российском оборонно-промышленном комплексе раскрыли, что если ВСУ лишатся доступа к Starlink более чем на сутки, то это может привести к дезорганизации и обрушению фронта. На спутниковом интернете у Украины строится система управления войсками, взаимодействие между подразделениями, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны.

