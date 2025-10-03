Появилось фото с места крушения самолета в российском регионе

Появился снимок с места крушения Ан-2 в Красноярском крае

Появилось фото с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «112».

На кадре видно искореженное от удара о землю воздушное судно. Вокруг лежат сломанные деревья.

О крушении Ан-2 в Красноярском крае стало известно в пятницу, 3 октября. Сообщалось, что борт потерпел крушение в Ермаковском районе, двое человек получили несовместимые с жизнью травмы.

По данным «112», авиакатастрофа произошла рядом с воинской частью. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус». О причинах падения самолета на данный момент информации нет.