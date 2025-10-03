Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

Самолет Ан-2 упал в Красноярском крае рядом с воинской частью

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в Красноярском крае, упал рядом с воинской частью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, на борту воздушного судна находились два человека, они не выжили. На месте происшествия уже работают спасатели.

Shot в Telegram-канале уточняет, что крушение самолета произошло в 40 километрах от поселка Танзыбей. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус».

О крушении Ан-2 в Красноярском крае стало известно в пятницу, 3 октября. Сообщалось, что борт потерпело крушение в Ермаковском районе, как минимум один человек получил несовместимые с жизнью травмы

