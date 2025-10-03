Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 3 октября 2025Россия

Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

Самолет Ан-2 упал в Красноярском крае рядом с воинской частью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandr Markin / Wikimedia

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в Красноярском крае, упал рядом с воинской частью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, на борту воздушного судна находились два человека, они не выжили. На месте происшествия уже работают спасатели.

Shot в Telegram-канале уточняет, что крушение самолета произошло в 40 километрах от поселка Танзыбей. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус».

О крушении Ан-2 в Красноярском крае стало известно в пятницу, 3 октября. Сообщалось, что борт потерпело крушение в Ермаковском районе, как минимум один человек получил несовместимые с жизнью травмы

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    Российские школьники подожгли Мемориал славы

    Вероятность передачи ракет Tomahawk Украине оценили

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости