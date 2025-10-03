Стало известно о крушении самолета в российском регионе

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае, один человек не выжил

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, воздушное судно потерпело крушение в Ермаковском районе, как миниум один человек получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия уже работают спасатели.

Как уточняет Telegram-канал «112», борт упал близ воинской части. По его данным, жертвой крушения стали два человека. Других данных о ситуации не приводится.

В сентябре самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. Борт обрабатывал поля. На борту находился только пилот — он получил несовместимые с жизнью травмы.