Стало известно о крушении самолета в российском регионе

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае, один человек не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandr Markin / Wikimedia

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, воздушное судно потерпело крушение в Ермаковском районе, как миниум один человек получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия уже работают спасатели.

Как уточняет Telegram-канал «112», борт упал близ воинской части. По его данным, жертвой крушения стали два человека. Других данных о ситуации не приводится.

В сентябре самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. Борт обрабатывал поля. На борту находился только пилот — он получил несовместимые с жизнью травмы.

