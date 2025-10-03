Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 3 октября 2025Наука и техника

Привычный напиток назвали защитником от рака печени

Nutrients: Регулярное употребление чая связано со снижением риска рака печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Международная группа исследователей из Китая и США выяснила, что регулярное употребление чая связано со снижением риска рака печени. Результаты крупного исследования опубликованы в журнале Nutrients. В нем приняли участие более 2 тысяч пациентов с диагностированным раком печени и почти 8 тысяч человек без заболевания.

Ученые сравнили привычки участников, включая потребление чая, наличие вируса гепатита B и C, курение, употребление алкоголя и качество питьевой воды. Оказалось, что люди, которые на момент исследования продолжали пить чай, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с непьющими. При этом у тех, кто бросил пить чай, риск, напротив, оказался выше среднего.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Эффект проявлялся независимо от других факторов риска: у носителей вируса гепатита B и без него, у курильщиков и у тех, кто употреблял алкоголь. Особенно заметным защитное действие чая было у пьющих алкоголь: напиток снижал вероятность рака печени почти наполовину. Авторы считают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть ключевую роль в этих процессах.

Исследователи подчеркивают: чай не может заменить проверенные меры профилактики — вакцинацию от гепатита B, отказ от алкоголя и употребления сырой воды. Однако его регулярное потребление может стать дополнительным и доступным способом снизить риск заболевания, особенно для людей из групп повышенного риска.

Ранее ученые подсчитали, что до 60 процентов случаев рака печени можно предотвратить, если сократить распространение вирусных гепатитов и злоупотребление алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости