Пытавшийся похитить российскую школьницу у магазина попался силовикам

Уроженца Кургана задержали за попытку похитить школьницу у магазина в Балашихе

Мужчину, который пытался увести с собой незнакомую маленькую девочку в Балашихе, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Кургана. Сейчас его доставляют в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина преследовал школьницу и представлялся ее отцом. На крики девочки у магазина отреагировал молодой парень, затем к нему подключились и другие прохожие.

Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Неудавшийся похититель испугался такого внимания, отпустил ребенка и убежал.

