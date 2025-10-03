Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:18, 3 октября 2025Силовые структуры

Пытавшийся похитить российскую школьницу у магазина попался силовикам

Уроженца Кургана задержали за попытку похитить школьницу у магазина в Балашихе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Мужчину, который пытался увести с собой незнакомую маленькую девочку в Балашихе, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Кургана. Сейчас его доставляют в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина преследовал школьницу и представлялся ее отцом. На крики девочки у магазина отреагировал молодой парень, затем к нему подключились и другие прохожие.

Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Неудавшийся похититель испугался такого внимания, отпустил ребенка и убежал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости