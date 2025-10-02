Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 2 октября 2025Силовые структуры

Попытка похищения маленькой россиянки у магазина попало на видео

В Балашихе полиция разыскивает мужчину, пытавшегося похитить маленькую девочку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Попытка похищения маленькой россиянки у продуктового магазина в Балашихе попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как короткостриженый мужчина в черной куртке хватает девочку за руку и начинает тащить в сторону. В этот момент к ним подходит прохожий. Он попытался встать между похитителем и девочкой, но тот не пустил его. Спустя некоторое время к ним подошли другие прохожие — женщина и еще один мужчина. Им удалось освободить ребенка от злоумышленника.

По данным канала, все произошло у магазина продуктов на улице Карла Маркса. Там неизвестный мужчина пытался похитить второклассницу, стоявшую у магазина. В ответ она растерялась и стала плакать, чем привлекла внимание прохожего. Он подошел к ним, и похититель назвался ему отцом девочки, но та сказала, что это неправда. После этого злоумышленник скрылся. Мать школьницы обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу семи участников банды, похищавшей людей и совершавшей разбойные нападения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости