Попытка похищения маленькой россиянки у магазина попало на видео

В Балашихе полиция разыскивает мужчину, пытавшегося похитить маленькую девочку

Попытка похищения маленькой россиянки у продуктового магазина в Балашихе попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как короткостриженый мужчина в черной куртке хватает девочку за руку и начинает тащить в сторону. В этот момент к ним подходит прохожий. Он попытался встать между похитителем и девочкой, но тот не пустил его. Спустя некоторое время к ним подошли другие прохожие — женщина и еще один мужчина. Им удалось освободить ребенка от злоумышленника.

По данным канала, все произошло у магазина продуктов на улице Карла Маркса. Там неизвестный мужчина пытался похитить второклассницу, стоявшую у магазина. В ответ она растерялась и стала плакать, чем привлекла внимание прохожего. Он подошел к ним, и похититель назвался ему отцом девочки, но та сказала, что это неправда. После этого злоумышленник скрылся. Мать школьницы обратилась в полицию.

