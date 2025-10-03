Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

Для поддержания чистоты в доме необходимо правильно выбирать моющие средства

Чтобы поддерживать идеальную чистоту в квартире необходим грамотный и осознанный подход к уходу за разными поверхностями, рассказал основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин.

«Секрет идеального порядка заключается не в количестве уборок, а в понимании химии и физики процессов очистки», — пояснил он и добавил, что важно подбирать правильное средство. Использование, к примеру, кислотного средства для камня или щелочного для алюминия — это не уборка, а медленное разрушение.

Еще важно правильно использовать средства. Некоторые почти сразу же стирают его с поверхности, не давая активным компонентам времени на работу. Другие, напротив, допускают высыхание средства, что приводит к появлению разводов и химических пленок. Важно соблюдать так называемое «время контакта» — промежуток, за который поверхностно-активные вещества (ПАВ) и другие компоненты расщепляют грязь, но не успевают навредить материалу. Этот временной интервал всегда указан на профессиональных средствах и ему необходимо следовать.

Кроме того, нужно правильно подбирать инвентарь для уборки: мягкие микрофибровые салфетки для стекол и глянцевых поверхностей, более плотные — для дерева, и специальные щетки для текстурированных поверхностей. Это необходимость для предотвращения микроповреждений.

Например, натуральный камень — пористый. Его нужно чистить только специальными гелями или кремообразными средствами без агрессивных компонентов. Хромированные поверхности смесителей и дверных ручек теряют блеск и покрываются царапинами при использовании абразивных материалов или средств, содержащих сильные кислоты и хлор. Для поддержания их сияния достаточно регулярно удалять известковый налет с помощью мягких губок и щадящих гелей, а для придания блеска можно использовать каплю оливкового масла, нанесенную на ткань. Деревянные поверхности, особенно лакированные, боятся избытка воды, который может привести к их разбуханию и появлению плесени. Их следует очищать хорошо отжатой тряпкой, а для ухода использовать специальные полироли на восковой основе, которые защищают структуру дерева и подчеркивают его природную красоту.

Для поддержания чистоты стекол и зеркал без разводов можно добавить в воду для мытья столовую ложку уксуса и столовую ложку крахмала. Что касается текстиля, регулярная стирка штор и смена постельного белья не только поддерживают свежесть, но и сокращают количество пыли в воздухе, оседающей на всех поверхностях.