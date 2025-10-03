Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

Генерал Попов: Удары по энергообъектам Украины надо наносить раз в десять дней

У Вооруженных сил (ВС) России появился новый элемент оперативно-тактических приемов в нанесении ударов по элементам энергоснабжения на Украине. Об этом заявил летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов, чьи слова приводит MK.RU.

«Раньше мы так не работали по электроснабжению. Сегодня мы понимаем, что нас, наши мирные предложения не видят, не слышат, не идут на переговоры, поэтому нам ничего не остается, как наносить такие удары», — пояснил он.

По словам Попова, удары по энергетике необходимо наносить один-два раза в неделю или каждые десять дней. Делать это нужно, отметил он, чтобы давать возможность противнику восстановить поврежденные объекты, после чего снова наносить по ним удары.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва может ответить зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).