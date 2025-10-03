Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 3 октября 2025Россия

Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

Генерал Попов: Удары по энергообъектам Украины надо наносить раз в десять дней
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Вооруженных сил (ВС) России появился новый элемент оперативно-тактических приемов в нанесении ударов по элементам энергоснабжения на Украине. Об этом заявил летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов, чьи слова приводит MK.RU.

«Раньше мы так не работали по электроснабжению. Сегодня мы понимаем, что нас, наши мирные предложения не видят, не слышат, не идут на переговоры, поэтому нам ничего не остается, как наносить такие удары», — пояснил он.

По словам Попова, удары по энергетике необходимо наносить один-два раза в неделю или каждые десять дней. Делать это нужно, отметил он, чтобы давать возможность противнику восстановить поврежденные объекты, после чего снова наносить по ним удары.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва может ответить зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Аллегрова ответила на вопрос о влюбленности в Крутого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости