Раскрыто число осужденных в России наемников

СК РФ: Суды в России заочно приговорили 1004 наемников, воюющих за ВСУ

Суды в России заочно приговорили 1004 наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Во время оперативного совещания в Донецке сообщили, что уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры. Всего с 2014 года возбудили более восьми тысяч уголовных дел о преступлениях со стороны Украины.

