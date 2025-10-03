Силовые структуры
16:52, 3 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто число осужденных в России наемников

СК РФ: Суды в России заочно приговорили 1004 наемников, воюющих за ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суды в России заочно приговорили 1004 наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Во время оперативного совещания в Донецке сообщили, что уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры. Всего с 2014 года возбудили более восьми тысяч уголовных дел о преступлениях со стороны Украины.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года из Москвы депортировали более 450 нелегальных мигрантов.

