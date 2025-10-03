Раскрыто число депортированных из России нелегалов

МВД: С начала 2025 года из Москвы депортировали более 450 нелегальных мигрантов

С начала 2025 года из Москвы депортировали более 450 нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

При этом решения о выдворении приняты в отношении 1,4 тысячи иностранцев. Всего за этот период правоохранители выявили свыше 58 тысяч правонарушений в сфере миграции, обнаружили 242 иностранца, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, а также 430 страдающих опасными заболеваниями. Полиция также нашла 100 человек, которые въехали в Россию по поддельным документам.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не посещают школу.