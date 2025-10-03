Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

Mash: Разлив нефти угрожает краснокнижным животным в Красноярском крае

Разлив нефтепродуктов на острове Диксон поставил под угрозу 20 видов краснокнижных рыб, птиц и млекопитающих в Красноярском крае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пострадать также могут тысячи нерп. По данным СМИ, в воду попали 10 тонн токсичных отходов. Утечка произошла во время утилизации несанкционированной свалки. Работники положили под пресс свыше 50 бочек, из которых пролились нигрол, танковое масло и АС-8.

Отмечается, что ядовитые масла долго не испаряются и не разлагаются. В зоне вечной мерзлоты пролившиеся отходы не впитаются полностью и попадут в Карское море, что может привести к гибели части местной фауны.

Ранее сообщалось, что в Черном море после разлива нефти вновь обнаружили испачканных в мазуте птиц.