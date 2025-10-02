Разлив нефти произошел в российском регионе

В Красноярском крае случился разлив нефтепродуктов, загрязнена почва

В Таймырском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Загрязнение почвы нефтепродуктами заметили в районе поселка Диксон. Сотрудники прокуратуры выехали на место и выяснили, что в ситуации задействовано ООО «Таймыринвест».

В сентябре компания собирала емкости для хранения горюче-смазочных отходов. Бочки собирались перевезти на материк, чтобы утилизировать. Однако во время их прессования остатки нефтепродуктов вылились на почву.

Теперь ООО «Таймыринвест» должно ликвидировать несанкционированную свалку. Сотрудники прокуратуры также привлекли к проверке экологов — они возьмут пробы почвы в месте разлива, чтобы понять, как устранить последствия.

