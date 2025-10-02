Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 2 октября 2025Экономика

Разлив нефти произошел в российском регионе

В Красноярском крае случился разлив нефтепродуктов, загрязнена почва
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

В Таймырском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Загрязнение почвы нефтепродуктами заметили в районе поселка Диксон. Сотрудники прокуратуры выехали на место и выяснили, что в ситуации задействовано ООО «Таймыринвест».

В сентябре компания собирала емкости для хранения горюче-смазочных отходов. Бочки собирались перевезти на материк, чтобы утилизировать. Однако во время их прессования остатки нефтепродуктов вылились на почву.

Теперь ООО «Таймыринвест» должно ликвидировать несанкционированную свалку. Сотрудники прокуратуры также привлекли к проверке экологов — они возьмут пробы почвы в месте разлива, чтобы понять, как устранить последствия.

Ранее в Черном море после разлива нефти вновь обнаружили испачканных в мазуте птиц. Черношейные поганки находились в разных точках пляжа. В результате нефтяного разлива они получили химический ожог, пережили интоксикацию и обезвоживание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Совладельца ФК «Торпедо» отпустили из СИЗО

    Журова объяснила высказывание шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады украинскими роликами

    Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

    В ходе погони с сотрудниками ДПС российский подросток получил огнестрельное ранение

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости