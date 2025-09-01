В Черном море вновь нашли испачканных в мазуте птиц

Около Новороссийска после утечки нефти нашли испачканных в мазуте птиц

В Черном море после разлива нефти вновь обнаружили испачканных в мазуте птиц. Об этом волонтеры рассказали в Telegram-канале местного реабилитационного центра «Жемчужная».

За два дня, как сообщается, около Новороссийска были найдены четыре пострадавшие от утечки нефтепродуктов птицы. Черношейные поганки находились в разных точках пляжа. В результате нефтяного разлива они получили химический ожог, пережили интоксикацию и обезвоживание. Насчет состояния пернатых волонтеры дают осторожный прогноз. Также волонтеры опубликовали фотографии еще семи птиц, пострадавших от загрязнения воды. Все они отправлены на инфузионную терапию. «Врачи делают все возможное, чтобы у малышей был шанс вернуться в природу», — говорится в записи, размещенной центром.

Нефть вылилась на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Разлив произошел после разрыва грузового шланга при погрузке на турецкий танкер. В момент аварии никто не пострадал. После случившегося консорциум приостановил работу причального устройства, через которое производилась погрузка. Срок его запуска не уточняется. На территории морского терминала ввели режим чрезвычайной ситуации.

Объем нефти, попавшей в воду во время ЧП, составил около 30 кубометров. На данный момент разлив локализован, угрозы распространения нет.