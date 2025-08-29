Назван объем попавшей в воду под Новороссийском нефти

Объем попавшей в воду во время ЧП в Новороссийске нефти составил 30 кубометров

Объем нефти, попавшей в воду во время ЧП на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, составил около 30 кубометров. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что на данный момент разлив локализован, угрозы распространения нет. Специалисты завершили отбор проб морской воды и работают над установкой обстоятельств аварии. После исследований станет известно точное количество попавших в море нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что КТК на неопределенный срок приостановил работу ВПУ-2, через шланги которого проводилась погрузка на танкер перед происшествием.