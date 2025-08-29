Экономика
18:53, 29 августа 2025Экономика

КТК приостановил одно из причальных устройств после ЧП

КТК приостановил работу одного из причальных устройств после разлива нефти
Александра Качан (Редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу одного из причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском после ЧП с разливом нефти. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о ВПУ-2, через шланги которого проводилась погрузка на танкер перед происшествием. Всего на терминале работают три устройства, однако теперь используется только ВПУ-1, так как на ВПУ-3 с середины августа ведутся плановые ремонтные работы. Срок, когда выведенное из эксплуатации ВПУ-2 вновь запустят, пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что объем попавшей в воду нефти уточняется. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

