КТК приостановил одно из причальных устройств после ЧП

КТК приостановил работу одного из причальных устройств после разлива нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу одного из причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском после ЧП с разливом нефти. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о ВПУ-2, через шланги которого проводилась погрузка на танкер перед происшествием. Всего на терминале работают три устройства, однако теперь используется только ВПУ-1, так как на ВПУ-3 с середины августа ведутся плановые ремонтные работы. Срок, когда выведенное из эксплуатации ВПУ-2 вновь запустят, пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что объем попавшей в воду нефти уточняется. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий происшествия.