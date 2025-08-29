Экономика
Нефть вылилась в море во время ЧП на морском терминале

Нефть вылилась в море под Новороссийском во время ЧП на терминале КТК
Александра Качан (Редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском произошло ЧП, во время которого нефть попала в море. Об этом сообщает «РБК».

Объем попавших в воду нефтепродуктов уточняется. Во время происшествия никто не пострадал. Специалисты начали работу над ликвидацией последствий. «В районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб», — заявили в пресс-службе терминала.

По данным экстренных служб, разлив произошел после разрыва грузового шланга при погрузке на турецкий танкер T.Semahat. На территории морского терминала ввели режим ЧС.

Ранее в Иркутске обнаружили разлив нефтепродуктов на реке Ангаре.

