Нефть вылилась в море во время ЧП на морском терминале

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском произошло ЧП, во время которого нефть попала в море. Об этом сообщает «РБК».

Объем попавших в воду нефтепродуктов уточняется. Во время происшествия никто не пострадал. Специалисты начали работу над ликвидацией последствий. «В районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб», — заявили в пресс-службе терминала.

По данным экстренных служб, разлив произошел после разрыва грузового шланга при погрузке на турецкий танкер T.Semahat. На территории морского терминала ввели режим ЧС.

