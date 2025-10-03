Мир
Разведка Дании оценила угрозу со стороны России

Глава разведки Дании заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Томас Аренкиль

Томас Аренкиль. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Глава разведки Дании Томас Аренкиль заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России. Его слова приводит телеканал TV2.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение», — сказал он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия России в противостоянии с Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. Она сочла важным «более глубоко» обсудить внутри альянса, как реагировать на якобы действия Москвы. При этом политик не привела никаких доказательств своих слов.

