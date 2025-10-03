Разведка Дании оценила угрозу со стороны России

Глава разведки Дании Томас Аренкиль заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России. Его слова приводит телеканал TV2.
«Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение», — сказал он.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия России в противостоянии с Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. Она сочла важным «более глубоко» обсудить внутри альянса, как реагировать на якобы действия Москвы. При этом политик не привела никаких доказательств своих слов.