У россиянки после удаления зуба мудрости в частной клинике стало асимметричным лицо

Москвичка лишилась симметрии лица после удаления зуба мудрости в частной клинике
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

У жительницы Москвы после удаления зуба мудрости в частной клинике лицо стало асимметричным. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Россиянка отметила, что в конце 2024 года обратилась в клинику «Институт инновационной стоматологии», чтобы удалить горизонтально лежавший зуб мудрости. После завершения процедуры девушка почувствовала себя плохо, швы разошлись, произошло кровотечение.

Москвичка поделилась, что врач заложил в образовавшуюся после удаления полость искусственную кость и зашил десну. Спустя пару дней швы разошлись и кристаллы искусственной кости попали в ротовую полость, в том числе в мягкие ткани щеки, пояснила девушка.

Когда пострадавшая обратилась за помощью в клинику, ей ответили, что в учреждении сломался рентген, начался ремонт и попасть на прием невозможно.

В феврале этого года у девушки удалили гнойный абцесс, который образовался после удаления зуба в частной клинике. У нее диагностировали «острый остеомиелит» (гнойное поражение челюсти).

После неудачного лечения москвичка обратилась в прокуратуру, Роспотребнадзор и Минздрав.

Ранее сообщалось, что житель Орла впился зубами в лицо знакомого и лишил его жизни.

