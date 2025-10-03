Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 3 октября 2025Россия

Российские школьники избивали мальчика из приемной семьи и снимали происходящее на видео

Mash: В Хабаровском крае школьники избили мальчика из приемной семьи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Хабаровском крае избивали мальчика из приемной семьи и снимали происходящее на видео. Ролик опубликовал Amur Mash в Telegram.

По данным канала, мальчик из приемной семьи подвергся избиению со стороны сверстников — мальчиков в возрасте 10-11 лет.

Как видно на опубликованных кадрах, избиение происходит в лесной полосе. Школьники по очереди наносили удары сверстнику по голове и животу, подначивая друг друга продолжать избиение и игнорируя просьбы пострадавшего прекратить издевательства. Мальчик, в частности, жаловался на головную боль.

Ранее сообщалось, что в Махачкале подростки толпой набросились и жестоко избили ногами ровесника, страдающего эпилепсией. Их действия попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о долетевших до города на Урале тяжелых дронах-камикадзе

    На Украине раскрыли последствия ночных ударов ВС России

    Стало известно о заходе ВС России в населенный пункт близ Северска

    Выписавшийся из психиатрической больницы комик дал связанный с психическим здоровьем совет

    США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400

    В Сингапуре задержали россиянина

    Раскрыты новые подробности о подозреваемом в расправе над экс-главой ФСФО

    Известный рэпер получил квартиру матери детей Дурова

    В России словами «время наступает» оценили возможность применения ядерного оружия

    Психолог назвала явные признаки конца отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости