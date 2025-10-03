Российские школьники избивали мальчика из приемной семьи и снимали происходящее на видео

В Хабаровском крае избивали мальчика из приемной семьи и снимали происходящее на видео. Ролик опубликовал Amur Mash в Telegram.

По данным канала, мальчик из приемной семьи подвергся избиению со стороны сверстников — мальчиков в возрасте 10-11 лет.

Как видно на опубликованных кадрах, избиение происходит в лесной полосе. Школьники по очереди наносили удары сверстнику по голове и животу, подначивая друг друга продолжать избиение и игнорируя просьбы пострадавшего прекратить издевательства. Мальчик, в частности, жаловался на головную боль.

