Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 3 октября 2025Бывший СССР

Российские войска сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке

ВС России нанесли удар по автомобилям для эвакуации командного пункта ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по автомобилям, которые предназначалась для эвакуации командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом РИА Новости сообщил разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка «Южный».

«(...) атаковали противника, уничтожив более восьми единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район», — заявил он.

Отмечается, что российские войска таким маневром нарушили логистику ВСУ и снизили их боеспособность.

Ранее в Минобороны России рассказали об улучшении позиции ВС России в районе Клебан-Быкского водохранилища, где заблокированы бойцы ВСУ. Сообщается, что подразделения Южной группировки российских войск заняли на данном участке более 4,5 квадратных километра территории.

