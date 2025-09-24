Россия за сутки заняла километры территории на участке с заблокированными бойцами ВСУ

Минобороны России заявило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища

Российская армия улучшила положение на южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республики (ДНР), где заблокированы бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, за сутки подразделения Южной группировки российских войск заняли на данном участке более 4,5 квадратных километров территории. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Иванполье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск ДНР.

По данным Минобороны, за день Киев потерял в зоне ответственности группировки до 215-ти военнослужащих, 6 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 3 боевые бронемашины и танк. Помимо этого, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

О том, что на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища «вот-вот захлопнется крышка котелка» для украинской группировки, еще в начале августа говорил военный корреспондент Евгений Поддубный. Тогда он обратил внимание, что командование ВСУ не видит ничего критического в ситуации на данном участке. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью контролируют ход боевых действий в этом районе.

