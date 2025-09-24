Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 24 сентября 2025Россия

Россия за сутки заняла километры территории на участке с заблокированными бойцами ВСУ

Минобороны России заявило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия улучшила положение на южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республики (ДНР), где заблокированы бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, за сутки подразделения Южной группировки российских войск заняли на данном участке более 4,5 квадратных километров территории. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Иванполье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск ДНР.

По данным Минобороны, за день Киев потерял в зоне ответственности группировки до 215-ти военнослужащих, 6 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 3 боевые бронемашины и танк. Помимо этого, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

О том, что на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища «вот-вот захлопнется крышка котелка» для украинской группировки, еще в начале августа говорил военный корреспондент Евгений Поддубный. Тогда он обратил внимание, что командование ВСУ не видит ничего критического в ситуации на данном участке. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью контролируют ход боевых действий в этом районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости