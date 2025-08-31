Бывший СССР
Пушилин оценил наступление российских войск в направлении Константиновки

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ осталось несколько километров до Константиновки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска активно продвигаются по направлению Константиновки, им осталось преодолеть несколько километров до окраин города. Темп наступления Вооруженных сил России оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«[Российские] подразделения уверенно двигаются вперед. До Константиновки все меньше и меньше — дело нескольких километров», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что украинские войска сохраняют сопротивление в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку не видит стремления Украины к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Он выразил уверенность, что украинский курс на продолжение конфронтации с Россией ошибочен и приведет Киев к печальным последствиям.

