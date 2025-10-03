Российский штурмовик выжил после ранения в голову на СВО

Ura.Ru: Штурмовик из Перми Сивцев выжил после ранения в голову на СВО

20-летний штурмовик из Перми Андрей Сивцев с позывным Хакер выжил после ранения в голову при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.Ru.

Со слов россиянина, после призыва на срочную службу он принял решение отправиться на фронт. В 2023 году он служил в Луганской народной республике, а затем был переведен на передовую под Донецком, где принимал участие в боях в том числе за Авдеевку и Селидово.

В марте 2025 года во время штурма Селидово боец получил тяжелое ранение в голову и впал в кому. Он не приходил в сознание около двух месяцев.

«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову, и она прошла на вылет, мгновенно лишив меня сознания. Очнувшись, я был совершенно дезориентирован, узнав, что провел несколько недель в коме, находясь к тому же в Петербурге», — сказал Сивцев.

Военнослужащий рассказал, что первые недели после выхода из комы оказались наиболее тяжелыми — он не мог двигаться, дышал через трахеостому и передвигался только в инвалидной коляске.

«Моей первой реакцией было проверить состояние нижних конечностей, и я испытал огромное облегчение, обнаружив, что они остались невредимыми», — вспомнил он.

В связи с серьезной травмой недавно Сивцев был уволен из армии по состоянию здоровья. Сейчас боец проходит курс реабилитации в одной из клиник Екатеринбурга. Врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.

Ранее сообщалось о другом бойце, который трижды оказывался на грани гибели в разных концах света. В частности, в зоне СВО он пережил атаку системы HIMARS.