Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российский боец с позывным Капсула трижды оказывался на грани гибели в разных концах света. Об этом он сообщил RT.

По словам собеседника телеканала, он прошел Сирию, Ливию, а в настоящее время воюет в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Военный уточнил, что в 2017 году террористы из ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) подбили противотанковой ракетой бронекапсулу, в которой он находился. В 2018 году боец пережил попадание противотанковой ракеты и налет американских Apache в Сирии. Кроме того, Капсула рассказал, что в 2022 году принимал участие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) и пережил атаку американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее российский военный в зоне СВО чудом выжил после попадания в шею украинского FPV-дрона. «Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит», — поделилась деталями медсестра отдельного медотряда группировки «Днепр» с позывным Феникс.

    Все новости