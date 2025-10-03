Силовые структуры
21:42, 2 октября 2025

Российской журналистке вынесли приговор из-за постов в мессенджере

Журналистка «Дождя» Монгайт получила 5 лет колонии заочно за фейки об армии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Журналистка телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) заочно приговорена к пяти годам колонии. Об этом сообщает журналист РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где проходил процесс.

Уточняется, что отбывать наказание по приговору она должна в колонии общего режима. Защитница Монгайт просила суд оправдать ее подопечную из-за «недоказанности состава преступления». Ранее ведущая «Дождя» была объявлена в международный розыск.

В рамках прений сторон гособвинение запросило для Монгайт восемь лет колонии общего режима.

Согласно позиции следствия, журналистка опубликовала в мессенджере посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях Российской армии на территории другого государства. Эти данные находились в доступе для неограниченного круга лиц.

20 августа стало известно об аресте ведущей. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

