Российскую журналистку потребовали отправить на 8 лет в колонию из-за постов в мессенджере

Гособвинение просит приговорить журналистку «Дождя» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистку требуют отправить в колонию общего режима.

Об аресте журналистки стало известно 20 августа. По версии следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров посты с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России на территории другого государства.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

