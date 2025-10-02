Силовые структуры
18:30, 2 октября 2025Силовые структуры

Российскую журналистку потребовали отправить на 8 лет в колонию из-за постов в мессенджере

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Гособвинение просит приговорить журналистку «Дождя» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистку требуют отправить в колонию общего режима.

Об аресте журналистки стало известно 20 августа. По версии следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров посты с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России на территории другого государства.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

