Сексолог раскрыла правила подготовки к сексу втроем

Психолог Досси Истон рассказала, как правильно подготовиться к сексу втроем. Ее советы приводит Women's Health.

Истон считает, что самое важное в сексе втроем — это общение. По ее мнению, партнеры должны откровенно говорить до, во время и после полового акта.

Чтобы все участники получили удовольствие, она призвала заранее подготовиться к процессу. «Попробуйте упражнение "да, нет, возможно". Составьте список сексуальных действий, затем каждый должен отметить, что ему нравится, не нравится и что можно попробовать при определенных обстоятельствах», — дала совет специалистка.

Психолог призвала продолжать общаться во время полового акта. Она подчеркнула, что обратная связь в процессе помогает учесть потребности каждого участника.

