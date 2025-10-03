Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 3 октября 2025Забота о себе

Сексолог раскрыла правила подготовки к сексу втроем

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Досси Истон рассказала, как правильно подготовиться к сексу втроем. Ее советы приводит Women's Health.

Истон считает, что самое важное в сексе втроем — это общение. По ее мнению, партнеры должны откровенно говорить до, во время и после полового акта.

Чтобы все участники получили удовольствие, она призвала заранее подготовиться к процессу. «Попробуйте упражнение "да, нет, возможно". Составьте список сексуальных действий, затем каждый должен отметить, что ему нравится, не нравится и что можно попробовать при определенных обстоятельствах», — дала совет специалистка.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Психолог призвала продолжать общаться во время полового акта. Она подчеркнула, что обратная связь в процессе помогает учесть потребности каждого участника.

Ранее психолог Джастин Ламиллер рассказал, почему некоторым мужчинам нравится наблюдать за сексом партнерши с другим. По его словам, в этом случае срабатывают те же мотивы, которые заставляют получать удовольствие от порки или другой БДСМ-практики.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил слова Путина про зеркальный ответ на удары ВСУ по АЭС

    Сексолог раскрыла правила подготовки к сексу втроем

    Волки-людоеды пришли мстить за собрата и за несколько часов напали на пять человек

    Группу иностранных наемников уничтожили ударами авиабомб

    Разгадана тайна «солнечного дождя»

    Путин заявил о любви к Москве

    Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

    Маск высмеял «пустоголового» премьера Британии

    59-летняя Холли Берри показала полуобнаженную грудь со словами «лучшая версия себя»

    Польша высказалась о разрыве дипотношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости