Сообщение о мобилизации в России не подтвердилось

Информация о мобилизации в России не подтвердилась

Пародийный Telegram-канал «Раньше всех? Ну почти» опубликовал сообщение, в котором говорится, что президент России Владимир Путин якобы заявил, что армия, флот и ВКС РФ переведены в усиленный режим готовности по соответствующим направлениям, мобилизационные мероприятия начнутся 1 октября. Эти сведения не подтвердились.

В описании канала есть предупреждение, что он пародийный, а все публикации в нем — неправда. Сообщение могли принять за информацию из новостного канала с похожим названием «Раньше всех. Ну почти».

Выступление Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошло 1 октября. Там он заявил, что Россия не проводит мобилизационных мероприятий, а в специальной военной операции участвуют добровольцы, самостоятельно записавшиеся на службу.

Власти России неоднократно опровергали фейки о начале мобилизации в стране. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уточнял, что около 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году, еще более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования. По словам политика, в среднем в 2024 году ежедневно подписывали контракт более тысячи человек. Необходимость мобилизации также опровергали в Минобороны.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».