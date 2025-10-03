Сотрудницу частной школы выжили с работы из-за подозрений в колдовстве

Пользовательница Reddit с ником QuintonVedenoff5591 рассказала о том, как потеряла должность помощника учителя в частной школе по необычной причине. По словам автора, ее обвинили в колдовстве и в применении черной магии.

«Несколько родителей заглянули в мои социальные сети и нашли страничку, посвященную изготовлению волшебных палочек, а также мой личный аккаунт и некоторые посты, которые навели их на мысль, что я занимаюсь колдовством или черной магией. Они принесли эти "доказательства" владельцу школы, и с этого момента все пошло наперекосяк», — написала автор.

Девушке практически сразу сократили часы работы, за ней стали пристально наблюдать. Ей также запретили читать книги в стиле фэнтези на переменах и настоятельно рекомендовали убрать все упоминания о магии из своих социальных сетей. Руководство также потребовало от нее закрывать одеждой татуировку с изображением Гарри Поттера.

«Владелица школы решила, что деньги, поступающие в качестве платы за обучение от родителей, важнее интересов конкретного сотрудника. Это было в октябре 2024 года. Я сказала им, что доработаю контракт, который действовал до конца учебного года и летней сессии. Мой последний рабочий день был в начале августа 2025-го», — заключила девушка.

