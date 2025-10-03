Бывший СССР
Стало известно о первом успехе ВС России в городе ДНР

Марочко: ВС России выбивают ВСУ с первых двух улиц в Северске в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с первых двух улиц в городе Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Идет плановое продвижение. Сейчас наши ребята на данном участке закрепляются на новых рубежах и позициях», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России на севере подконтрольного Киеву города. По его информации, российские войска выбили ВСУ из первых домостроений по улицам Донецкой и Партизанской.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о добровольной сдаче целого подразделения ВСУ в Купянске. Он отметил, что войска РФ продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей.

