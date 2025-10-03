Стало известно о заходе ВС России в населенный пункт близ Северска

Кимаковский: ВС России вошли в Звановку под Северском

Вооруженные силы Российской Федерации зашли в село Звановка близ Северска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«"Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска», — рассказал чиновник.

По его словам, полукольцо вокруг Северска сжимается с сокращением расстояния до населенного пункта.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о добровольной сдаче целого подразделения ВСУ в Купянске.