Экономика
15:34, 3 октября 2025Экономика

Страна G7 резко нарастила закупки российской рыбы

Рыбный союз: Россия на 15 процентов нарастила экспорт рыбы в Японию
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За восемь месяцев 2025 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Японию выросли в физическом выражении на 15 процентов, если сравнивать с январем-августом 2024 года, и достигли 82 тысяч тонн. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

В деньгах рост составил 10 процентов, до 606 миллионов долларов. Оказалось, что экспорт сурими из минтая вырос на 50 процентов в натуральном выражении и на 75 процентов в стоимостном. Поставки этой продукции достигли 16 тысяч тонн, за которые японская сторона заплатила 41 миллион долларов. Кроме того, эта азиатская страна купила 3,5 тысячи тонн филе минтая на 13 миллионов долларов.

В то же время на 35 процентов в физическом выражении упали поставки камчатского краба.

Экспорт живого морского ежа удержался на отметках аналогичного периода 2024 года в физическом выражении. В денежном выражении рост составил 15 процентов. Кроме того, на 23 процента в натуральном выражении выросли поставки кальмара.

В начале сентября сообщалось, что поставки российской рыбы за границу прирастают в абсолютном выражении год к году примерно на пять процентов.

    Все новости