Российский экспорт рыбы вырос

Шестаков: Экспорт рыбы из РФ в 2025 году вырос в денежном выражении на 15 %

Экспорт рыбы из России с начала 2025 года вырос в денежном выражении на 15 процентов, увеличился он и в физическом выражении. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, поставки за рубеж «прирастают в абсолютном выражении» год к году примерно на 5 процентов. В 2024-м экспорт рыбной продукции составил 1,9 миллиона тонн, достигнув 4,9 миллиарда долларов.

Как писали ранее «Известия», основными покупателями российской рыбы являются Китай, Южная Корея, Нидерланды, а также Норвегия и Япония.

О рыбе высказался на ВЭФ и российский президент. Как отметил Владимир Путин, потребление рыбной продукции в РФ пока отстает от норм Минздрава, и власти работают над поиском решения этой проблемы.