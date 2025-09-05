Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 5 сентября 2025Экономика

Российский экспорт рыбы вырос

Шестаков: Экспорт рыбы из РФ в 2025 году вырос в денежном выражении на 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Экспорт рыбы из России с начала 2025 года вырос в денежном выражении на 15 процентов, увеличился он и в физическом выражении. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, поставки за рубеж «прирастают в абсолютном выражении» год к году примерно на 5 процентов. В 2024-м экспорт рыбной продукции составил 1,9 миллиона тонн, достигнув 4,9 миллиарда долларов.

Как писали ранее «Известия», основными покупателями российской рыбы являются Китай, Южная Корея, Нидерланды, а также Норвегия и Япония.

О рыбе высказался на ВЭФ и российский президент. Как отметил Владимир Путин, потребление рыбной продукции в РФ пока отстает от норм Минздрава, и власти работают над поиском решения этой проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    Миллионы людей отказались обновлять Windows

    В Раде рассказали о демографической катастрофе на Украине

    Стало известно о боях в Юнаковке Сумской области

    Стало известно о смене Шуфутинским гражданства

    В России захотели включить в программы вузов обучение пилотов беспилотников

    В России уклонистов от армии нашли в цыганском таборе

    Россиянин поджег одежду и разгромил кувалдой чужую машину

    Путин пригрозил иностранным контингентам на Украине превращением в военную цель

    Депутаты предложили компенсировать траты на лекарства некоторым льготникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости