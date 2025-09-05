Экономика
10:38, 5 сентября 2025Экономика

Путин заявил о недотягивающем до норм Минздрава потреблении рыбы в России

Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Потребление рыбы и морепродуктов в России пока отстает от норм Минздрава, но власти работают над поиском решения. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался российский президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Как уточнил глава государства, при требующихся 28 килограммах на душу населения в год в стране сейчас реализуется «где-то 23-23,5 килограмма». «Мы думаем над этим, и, надеюсь, эта проблема будет решена», — добавил президент.

Власти не первый год стремятся увеличить потребление рыбы до необходимых уровней. Как отмечал в 2023 году губернатор Камчатского края Владимир Солодов, предложивший ввести в стране рыбные четверги по аналогии с Советским Союзом, в последнее время россияне стали есть меньше морепродуктов, что особенно заметно среди молодежи, лишь половина представителей которой делает это хотя бы раз в месяц. Путин поручил разработать комплекс мер по стимулированию внутреннего потребления рыбы, в 2024-м правительство утвердило дорожную карту по повышению потребления рыбной продукции в стране.

Согласно данным ВЦИОМ к наиболее популярным у россиян видам рыбы относятся горбуша, скумбрия, сельдь, минтай, форель, семга, а также килька или шпроты.

